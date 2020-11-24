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    Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

    3'ü fuhşa aracılık yapan 11 şüpheli, polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 17:57
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    Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

    Aydın'a bağlı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.

    7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

    3 TRANS VE 3 YABANCI UYRUKLU BİREY DE GRUPTAYDI

    Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Aydın daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı #1

    Aydın daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı #2

    Aydın daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı #3

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