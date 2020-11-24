Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

3'ü fuhşa aracılık yapan 11 şüpheli, polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Aydın'a bağlı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.

7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

3 TRANS VE 3 YABANCI UYRUKLU BİREY DE GRUPTAYDI

Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









