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- Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Aydın'daki fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
3'ü fuhşa aracılık yapan 11 şüpheli, polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 24.11.2020 - 17:52
- Güncelleme : 24.11.2020 - 17:57
Aydın'a bağlı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.
7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.
3 TRANS VE 3 YABANCI UYRUKLU BİREY DE GRUPTAYDI
Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.