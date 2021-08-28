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Aydın'daki incir hırsızı, bahçe sahibi tarafından yakalandı

Aydın'daki incir hırsızı, bahçe sahibi tarafından yakalandı

İncirlerini çaldığını iddia ettiği 54 yaşındaki A.Ç.'yi jandarmaya teslim eden bahçe sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.