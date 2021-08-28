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- Aydın'daki incir hırsızı, bahçe sahibi tarafından yakalandı
Aydın'daki incir hırsızı, bahçe sahibi tarafından yakalandı
- DHA
- 28.08.2021 - 17:28
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'nde ortakçı olarak işlediği incir bahçesinden hırsızlık olayları yaşanınca, Vahdettin Kılınç burada yatıp kalkmaya başladı.
Hasat edilen incirleri kuruması için seraya yerleştiren Kılınç, ailesiyle birlikte geceyi bahçede geçirdi.
Sabah olunca tekrar incir toplamaya başlayan Kılınç ailesi, bir süre sonra dinlenmek için çardakta oturmaya başladı.
HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALADI
Kılınç, bu sırada 54 yaşındaki A.Ç.'yi, seradaki incirleri yanında getirdiği sepete doldururken yakalayıp, jandarmaya haber verdi. Kılınç, kolundan tuttuğu şüpheliyi gelen jandarma ekiplerine teslim etti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Vahdettin Kılınç, "Hırsızı yakaladığımıza sevinmiştim. Ancak, serbest bırakıldığını görünce adeta şok yaşadım." dedi.