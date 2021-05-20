Aydın'daki market sahibi aracında ölü bulundu

38 yaşındaki market sahibi Serkan Alataş'ın aracında ölü bulunmasının ardından yapılan çalışmada ölümünün şüpheli görülmesi üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Dün saat 17.30 sıralarında Aydın Nazilli'deki İsabeyli Mahallesi 1010 Sokak'ta bulunan evinin önünde park halindeki araçta hareketsiz halde görülen 38 yaşındaki Serkan Alataş'ın tepki vermediğini gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

YAKINLARI ÜZÜNTÜ YAŞADI

Alataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Alataş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Evli ve market sahibi olduğu öğrenilen Alataş'ın ölümü üzerine jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.









