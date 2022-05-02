Aydın'daki otel odasından gelen kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

Kuşadası ilçesindeki lüks oteldeki odadan gelen kötü kokular nedeniyle inceleme başlatılınca, 3 gün önce 'Rahatsız etmeyin' butonuna basan kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmeye başladı.

Süphe üzerine haber verilen sağlık ve polis ekipleri ise adrese yöneldi.

Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

İHA'nın aktarımına göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Rahatsız etmeyin butonununa bastı

Cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve ’Rahatsız etmeyin’ butonuna bastığı iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor

Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.