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    Aydın'daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu

    Nazilli'de bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
    • 03.01.2023 - 20:24
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 20:54
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    Aydın'daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan felakette yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 7 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı.

    4 gün sonra hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Aydın daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu #1

    Felaketten kaçış anı kameralara yansımıştı

    Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

    7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8’e yükseldi.

    Aydın Nazilli’de patlama VİDEO


    Aydın daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu #2

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

    Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Aydın daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu #3

    Aydın daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu #4


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