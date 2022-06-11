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Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Aniden başlayan yağmur, şehirde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.
- 11.06.2022 - 17:25
- Güncelleme : 11.06.2022 - 17:35
Aydın'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.
Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde etkili olan yağmur, su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.
Hayatı olumsuz etkiledi
Şehrin yukarısından aşağıya doğru akan sular, birçok caddeyi ve sokağı göle çevirdi.
Ekipler çalışmalara başladı
İHA'nın haberine göre; sel baskınlarının yaşandığı yerlerde, ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.
Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi VİDEO
Pazartesi gününe kadar yağışlar devam edecek
Ayrıca yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.