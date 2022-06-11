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    Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Aniden başlayan yağmur, şehirde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.
    • 11.06.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 17:35
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    Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Aydın'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

    Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde etkili olan yağmur, su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

    Hayatı olumsuz etkiledi

    Şehrin yukarısından aşağıya doğru akan sular, birçok caddeyi ve sokağı göle çevirdi.

    Ekipler çalışmalara başladı

    İHA'nın haberine göre; sel baskınlarının yaşandığı yerlerde, ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.

    Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi VİDEO

    Pazartesi gününe kadar yağışlar devam edecek

    Ayrıca yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

    Aydın daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #1

    Aydın daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #2

    Aydın daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #3

    Aydın daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #4


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