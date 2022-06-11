Aniden başlayan yağmur, şehirde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

Aydın'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde etkili olan yağmur, su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

Hayatı olumsuz etkiledi

Şehrin yukarısından aşağıya doğru akan sular, birçok caddeyi ve sokağı göle çevirdi.

Ekipler çalışmalara başladı

İHA'nın haberine göre; sel baskınlarının yaşandığı yerlerde, ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.

Aydın'daki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi VİDEO



Pazartesi gününe kadar yağışlar devam edecek

Ayrıca yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.