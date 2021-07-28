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- Aydın'daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti
Aydın'daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti
Sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan 35 yaşındaki sürücü Coşkun Akdağ, hayatını kaybetti.
- DHA
- 28.07.2021 - 16:49
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:57
Saat 08.30 sıralarında, Aydın'daki Karapınar Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Mahalledeki tarım arazisine gübre atmak için yola çıkan çiftçi Coşkun Akdağ yönetimindeki 09 RR 446 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan, evli ve 1 çocuk babası Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Akdağ'ın cesedi, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.