Euro
10.1099
-0.12%
Dolar
8.5627
0.04%
Altın
495.32
0.03%
Borsa
1.363
0.26%
Bitcoin
339.058
3.91%
EXEN Coin
25.02
1.00%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Aydın'daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti

    Sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan 35 yaşındaki sürücü Coşkun Akdağ, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti

    Saat 08.30 sıralarında, Aydın'daki Karapınar Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Mahalledeki tarım arazisine gübre atmak için yola çıkan çiftçi Coşkun Akdağ yönetimindeki 09 RR 446 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan, evli ve 1 çocuk babası Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Savcının incelemesinin ardından Akdağ'ın cesedi, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti #1

    Aydın daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti #2

    Aydın daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti #3

    Aydın daki sürücü, devrilen traktörün altında kalınca vefat etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir