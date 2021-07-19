Bir pastanede başlayan tekme tokat kavganın silahlı saldırıya dönüşmesinin ardından, tüfekle bölgeye gelen şahsı gören husumetlisi, son anda kurtuldu.

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nde silahlı kavga çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi pastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği görüldü.

Tekme tokat birbirine giren gençlerin kavgasını çevrede erkekler olmasına rağmen bir kadın ayırıyor.

TÜFEKLE GERİ GELDİ

Kavga eden taraflardan biri hırsını alamayınca bir süre sonra bu defa elinde tüfek bir yakının kullandığı motosikletin arkasında tekrar olay yerine geliyor.

Aydın'daki tekme tokat kavga, silahlı saldırıya dönüştü VİDEO



SANİYELERLE KURTULDU

Kavga ettiği şahsın tüfekle geldiğini gören diğer şahıs ise kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuluyor.