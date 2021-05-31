Euro
10.3503
-0.88%
Dolar
8.4793
-1%
Altın
519.29
-0.95%
Borsa
1.417
-0.35%
Bitcoin
313.906
1.75%
EXEN Coin
31.83
-4.78%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Aydın'daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı

    İki grup arasında meydan muharebesine dönüşen kavganın, 2 günlük yevmiye yüzünden çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı

    Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araçta seyir halinde olan 4 inşaat işçisi ile 2 işveren arasında, alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşanmıştı.

    Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girmişti.

    PİKNİK TÜPÜYLE SALDIRDILAR

    Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada vücutlarının değişik yerlerinden yaralanan şahıslar, hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu olmuştu.

    2 GÜNLÜK YEVMİYE KAVGAYA SEBEP OLDU

    Yaşanan olayın ardından ise kavganın nedeni ortaya çıktı. Kavganın, çalışanların işin belirlenen zamanda bitmemesi üzerine ek yevmiye istemesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

    Aydın'da piknik tüplü kavga

    Aydın daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı #1

    Aydın daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı #2

    Aydın daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir