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- Aydın'daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı
Aydın'daki tüplü kavganın sebebi ortaya çıktı
İki grup arasında meydan muharebesine dönüşen kavganın, 2 günlük yevmiye yüzünden çıktığı öğrenildi.
- İHA
- 31.05.2021 - 15:59
- Güncelleme : 31.05.2021 - 16:10
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araçta seyir halinde olan 4 inşaat işçisi ile 2 işveren arasında, alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşanmıştı.
Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girmişti.
PİKNİK TÜPÜYLE SALDIRDILAR
Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada vücutlarının değişik yerlerinden yaralanan şahıslar, hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu olmuştu.
2 GÜNLÜK YEVMİYE KAVGAYA SEBEP OLDU
Yaşanan olayın ardından ise kavganın nedeni ortaya çıktı. Kavganın, çalışanların işin belirlenen zamanda bitmemesi üzerine ek yevmiye istemesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.