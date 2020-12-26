Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

2 ayrı adrese yapılan baskında, çeşitli miktarda ve etkide uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Çalışma üzerine, bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda evdeki M.K.E. gözaltına alındı.

SAHTE PARALAR VE UYUŞTURUCULAR

Yapılan aramada ise 458.50 gram metamfetamin, 800 gram esrar, 2 hassas terazi ve 8 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Uyuşturucu satışıyla bağlantılı olduğu öğrenilen ve aynı mahallede yaşayan A.G.'nin de evine operasyon yapan ekipler, A.G.'yi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada 4.20 gram esrar, 2.09 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, ve 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.













