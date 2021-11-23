Yer ocağından çıkan kıvılcım, apartmanın çatısında yangına neden oldu. Alevlerin sardığı çatı katındaki yangın, bitişikteki apartmanlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Meşrutiyet Mahallesi'nde, beş katlı bir apartmanın çatı katındaki yer ocağında yemek yapmak için yakılan ateşten çıkan kıvılcım, çatı katındaki ahşap parçalarını tutuşturdu.

ÇATI ALEV ALDI

Bir anda büyüyen alevler tüm çatıyı kapladı.

Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aydın’da yer ocağı, çatıyı tutuşturdu

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek çatıyı saran alevlere müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından alevler, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Etraftaki vatandaşlar ise, yangını meraklı gözlerle izledi.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının ardından, trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı’nda araç geçişine izin verildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YATALAK HASTANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Yangının meydana geldiği çatı katının bitişiğindeki apartmanın en üst katında ikamet eden ve yatağa bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren yaşlı hastanın yardımına da koşan itfaiye ekipleri, hastanın güvenliğini sağladı.

"ALEVLERİ GÖRÜNCE DOĞALGAZ VANASINI KAPATTIM"

Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir iş yeri sahibi Murat Alp, yangını görünce hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "İlk önce dumanlar çıktı çatı katından. Arkadaşlar uyardı, yukarıda duman var diye. İtfaiyeyi aradık, hemen arkasından apartmanın hemen doğalgazını kapattım. Elektrikleri kapattık, güvenli bir şekilde çıktık. İnşallah yaralı yoktur. Yukarıda ocak varmış, yer ocağından çıktığını söylüyorlar." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve dumandan etkilenmediği öğrenildi.