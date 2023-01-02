Aydın'da ağabeyini öldüren genç kız: Pişmanım

Didim'de yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülçin Uçan, öldürme amacının olmadığını söyledi.

Aydın'da yılbaşı gecesi bir evde yaşanılan kardeş kavgasında kan aktı.

Didim ilçesinde meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülçin Uçan, kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen 29 yaşındaki ağabeyi Onur Uçan'la, eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı.

Göğsünden bıçakladı

İkili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin Uçan ise sinir krizi geçirdi.

Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Kendimi korumak istedim, pişmanım"

İHA'nın aktardığı bilgiye göre; genç kız ifadesinde, "Ağabeyimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım." ifadelerini kullandı.