Aydın’dan Bursa’ya düğün için giden çifti, ölüm ayırdı

Kına gecesi yaptıktan sonra cuma günü yapılacak olan düğünleri için Bursa'ya dönen genç çift, kaza yaptı. Tıra arkadan çarpan damat adayı sürücü, olay yerinde can verdi.

Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) bir süre önce nişanlandı.

Mutlu günleri için gün sayan genç çift, düğün için hazırlıklarını tamamladı. Çift, Aydın'a kına yapmaya gitti. Aydın’daki kınanın ardından, cuma günü yapılacak olan en mutlu günleri için Bursa'ya dönüş yoluna geçen çifti, ölüm ayırdı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Bursa'da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde N.E. kontrolündeki 35 NNV 50 idaresindeki tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ile Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ise yaralandı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir'i sıkıştığı yerden kurtardı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.