Dolar
7.7411
-0.0632%
Euro
9.067
-0.3374%
Altın
1908.65
0.1348%
Borsa
1144.57
0.0926%
G. Altın
474.867
0.0754%
Bitcoin
81499.68
-1.3897%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Aydın’ın bir kadın kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü

    Birlikte yaşadığı kadını kuaförde öldüren zanlı, polis tarafından gözaltına alınırken; cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor…
    • İHA
    • 02.10.2020 - 15:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’ın bir kadın kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü

    D.Ö. isimli şahıs, birlikte yaşadığı Sinem Kaya’nın (33) Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta bulunan kuaför dükkanına geldi.

    İkili arasında başlayan konuşma, tartışmaya döndü.

    TARTIŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

    D.Ö. yanında getirdiği silahla Sinem Kaya’ya ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aydın’ın bir kadın kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri D.Ö.’yü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Sinem Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir