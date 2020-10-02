Aydın’ın bir kadın kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü

Aydın’ın bir kadın kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü

Birlikte yaşadığı kadını kuaförde öldüren zanlı, polis tarafından gözaltına alınırken; cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor…

D.Ö. isimli şahıs, birlikte yaşadığı Sinem Kaya’nın (33) Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta bulunan kuaför dükkanına geldi.

İkili arasında başlayan konuşma, tartışmaya döndü.

TARTIŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

D.Ö. yanında getirdiği silahla Sinem Kaya’ya ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri D.Ö.’yü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Sinem Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.