Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokak lezzetlerine sıkı denetim

İstanbul'da gurbetçi bir ailenin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde sokak lezzetleri satılan yerlerde yaptığı denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren sahil bandı başta olmak üzere sokak lezzeti satışı yapılan tüm noktalarda Kuşadası Belediyesi Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’ne dayanarak denetim yaptı.

ESNAFA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Denetimde, satılan gıda ürünlerinden Kuşadası ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere numuneler alındı.

Kontrollerde ayrıca esnaf hijyen, saklama koşulları ve gıda sağlığı konusunda bir kez daha bilgilendirildi.

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise imha edilmek üzere toplandı.