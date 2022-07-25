Petrol
100.99
1.10%
Euro
18.2667
0.36%
Dolar
17.8305
0.33%
Altın
990.01
0.71%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.415
-3.59%
BTXN Coin
10.20
-4.76%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını

    Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını

    Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.
    • 25.07.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 20:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    7 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor

    Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor.

    İHA'nın haberine göre, bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

    Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını VİDEO

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #1

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #2

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #3

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #4

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #5

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #6

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #7

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #8

    Aydın ın Söke ilçesinde orman yangını #9


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de çayır tırtılları ayçiçeği tarlalarını istila etti
    İç Haber

    Eskişehir'de çayır tırtılları ayçiçeği tarlalarını istila etti

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim ? e-Okul tercih sayfası 2022
    Gündem

    Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim ? e-Okul tercih sayfası 2022

    Görüş Bildir