Aydınlı avukat sokağı ringe çevirdi

Yumruklu savunma yapan avukatın kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor.

Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçen Ufuk İ.'nin üzerine yürüyen Semih T. yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

AZLETTİĞİ İÇİN YUMRUKLADI

Olayın, mağdur Ufuk İ.’nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.’yi azlettiğinden dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

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'KENDİMİ SAVUNDUM'

Olaydan sonra darbedilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi. Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu öne sürdü.