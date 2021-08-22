Ormanlık alana giriş yasağını ihlal ettiği tespit edilen 3 şahıs, denetim yapan ekipler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıslara toplamda 2 bin 620 lira ceza kesildi.

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından ormanlara giriş yasağı devam ediyor.

İstanbul Sultanbeyli’de Aydos Ormanları’nda emniyet ekiplerince ’Ormanlık Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek’ konusu ile ilgili gerçekleştirilen drone denetiminde, orman içinde kapalı kasa bir kamyonet tespit edildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin, ormana giriş yasağına karşın ormanda bulunan araca yönelik yaptığı kontrolde araç içinde alkol aldıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Aydos Ormanı’na kaçak giren 3 şahıs yakalandı ViDEO

2 BİN 620 LİRA CEZA

Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsa, 5226 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği toplam bin 281 TL para cezası uygulanırken, sürücü hakkında ise ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereğince alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası olmak üzere toplamda 2 bin 620 TL para cezası kesildi.













