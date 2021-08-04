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Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza

Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza

Aydos Ormanı içerisinde şüpheli bir araç tespit edildi. Şüpheli araca yönelik yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlendi.