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- Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza
Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza
- İHA
- 04.08.2021 - 16:57
- Güncelleme : 04.08.2021 - 17:08
İstanbul Valiliği’nin orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişin yasaklanmasına yönelik yayınladığı karar doğrultusunda Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ormanlarda havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
GİRİŞİN YASAK OLDUĞU AYDOS'TA ŞÜPHELİ ARAÇ ALARMI
Emniyet güçlerinin 3 Ağustos günü gerçekleştirdiği denetim esnasında çekilen drone görüntülerinde, Aydos Ormanı içerisinde bir şüpheli araç tespit edildi.
Şüpheli aracın tespit edildiği noktaya sevk edilen ekipler tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan Samet G. isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 0.33 promil alkollü olduğu belirlendi.
Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza VİDEO
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde bulunan şahıs, emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanmasının ardından ormanlık alandan uzaklaştırıldı.
Öte yandan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı kontroller 24 saat aralıksız devam ediyor.