Aydos Ormanı’nın Kartal ilçesi kalan bölümünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar, yangın sonrası 2 kişiyi kaçarken gördüklerini söyledi.

İstanbul’da bulunan Aydos Ormanı’nın Kartal ilçesi sınırları içinde kalan bölümünde, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Erken fark edilen yangın ekiplerin de müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

POLİS HELİKOPTERİ DEVRİYE GEZDİ

Polis ekipleri bölgede incelemeler yaparken, polis helikopteri alanda devriye gezdi.

Bölgedeki vatandaşlar, yangının çıkmasının ardından 2 kişiyi kaçarken gördüklerini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"

Yangını fark eden vatandaşlardan Şener Yetişkin, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları."

Aydos Ormanı’nda çıkan yangın söndürüldü VİDEO

