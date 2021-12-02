Aylin Alkutay’ın katili: İntihar etmek istedim ama yapamadım

Antalya’da eski eşi Aylin Alkutay’ı öldüren, 2 kayınbiraderini yaralayan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, cinayetin ardından intihar etmek istediğini ancak yapamadığını söyledi.

Mehmet Ayata, dün saat 22.00 sıralarında eski eşi Hayriye Aylin Alkutay’ın ailesiyle birlikte yaşadığı Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde bulunan Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok’taki evine gitti.

Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Aylin Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp, eski eşi ile kardeşlerine ateş etti.

Olayda, Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak görev yapan 2 çocuk annesi Hayriye Aylin Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

KATİL YAKALANDI

Cinayet sonrası kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA YAPAMADIM"

Mehmet Ayata'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğünü, akşam da görmek istediği için eve gittiğini, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Ataya’nın, olay sonrası intihar etmeyi düşündüğünü, ancak yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.

CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Hayriye Aylin Alkutay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Cenazenin alınması sırasında annesi Kezban Alkutay'ın üzgün olduğu görüldü.

KARDEŞLERİN DURUMU İYİ

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, ikindi vakti toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü.

Tedavisi süren Murat ve Ahmet Emre Alkutay'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.