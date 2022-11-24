Ayşe Arman'ın köpeği başıboş pitbull saldırısına uğradı

Gazeteci Ayşe Arman'ın köpeğine, yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi başıboş bir köpek saldırdı. Arman o anları, "Hayatımın en çaresiz anlarından biriydi" notuyla paylaştı.

Türkiye'de yasaklı ırklar arasında olan pitbull saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Ayşe Arman'ın köpeği Max'a, pitbull saldırdı.

Ayşe Arman, yaşadığı korku dolu anları Instagram hesabından anlattı.

Arman korku dolu anlara ilişkin, "Hayatımın en çaresiz anlarından biriydi." dedi.

"Sitemizin girişinde pitbull saldırdı"

Ayşe Arman yaşanan anları şu cümlelerle anlattı:

"Olmayacak şey oldu. Max’e bir pitbull saldırdı. Sitemizin girişinde. Sokakta dolaşan, sahipsiz bir pitbull. Bir anda oldu -normalde kucağıma alırım başka köpek görünce- bu sefer vakit bile olmadı, her şey saniyeler içinde gelişti, bizimkine koştu ve boynundan kaptı. Allahtan ben de yapıştım, bırakmadım Max’i. Yerlerde süründük, pek çok kişi yardıma geldi. Ama ayıramadık.

Bu pittbull denilen şey nasıl bir şeyse, kilitliyor dişlerini. Hayatımın en çaresiz anlarından biriydi. Yardım edin diye bağırıyorum, kurtarın diye bağırıyorum. Sürünüyoruz yerlerde.

"Max’i bıraksaydım kafasını ısırmakla kalmaz, yerden yere vururdu"



Max’i bıraksaydım, o pitbull, boynunu, kafasını ısırmakla kalmaz, yerden yere vururdu. İnsanlık ölmemiş diyeceğim, çünkü gerçekten herkes yardıma koştu, minnettarım, pittbulla vuruyorlar bıraksın diye. Ama bırakmıyor. Ben birazdan boynundan kanlar gelecek, koparacak boynunu diye korku içindeyim. Ağlıyorum. Çığlıklar atıyorum.

Sonunda nasıl olduysa kurtardık. Bir anda ağzından aldık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlum ölmedi. Hayatta. Çok çok ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Kafasında diş deliği var. Kafatasında çatlak yok. Röntgen çekildi. Boynu sıkışmış. O tedavi başlayacak. Antibiyotik başlayacak. Biraz şoktayız hala. 72 saat önemliymiş. Ama Allaha şükür iyi.





"Sokakta başıboş gezen pitbullar tehlikeli"



Başıboş pitbull kötü bir şeymiş. Bir şey yapmazsan saldırmaz sanıyordum. Saldırabiliyor. Bu noktada, kusura bakmayın empati yapamıyorum, birileri bu pitbulla acımasızca davranmış, ondan böyle diyemiyorum. Neler yapabileceğini gördüm çünkü. Feciydi. Pitbullların başıboş olanlarını bile savunanlar var, agresif mizaçlı olanlar kendi çocuklarının/ köpeklerinin boynunu koparsınlar bakalım, aynı şekilde savunabilecekler mi? Tabii ki suç onları kötü yetiştiren de. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok! Ama bu ülkede her şey kontrolsüz. Bu konu da. O yüzden sokakta başıboş gezen pitbullar tehlikeli olabilir. Kimse beni artık aksine inandıramaz.

Belediye alıp götürmüş. Bir çocuğa da saldırabilirdi. Durum böyle. Bu fotoğraflar dünden. Şimdi uyuyor Max, ben de dibindeyim. Ece yine imdadıma yetişti, benim kafam durdu, röntgen filan aklıma gelmedi, hemen gel dedi, muayene etti, film çekti, her şeyi yaptı. Allah razı olsun!"