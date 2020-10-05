Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da yaşayan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları ele geçirilmişti.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açılmış; Tarhan, davanın 5'inci celsesinde de delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Bugün görülen karar duruşmasında ise savcı esas hakkında mütalaasını verdi.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Savcı, sanık Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.