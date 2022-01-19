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    Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 09:28
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    Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

    YUNAN, ÖLÜME TERK ETTİ

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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