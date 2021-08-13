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- Ayvacık’ta botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık’ta botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Lastik botları sürüklenen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.
- DHA
- 13.08.2021 - 09:31
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye hareket etti.
EKİPLER, KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Ekipler, lastik bottaki 17 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki karakola götürüldü.