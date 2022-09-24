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    Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü

    Ayvacık açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
    • 24.09.2022 - 15:07
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    Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü

    Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.

    4'ü çocuk, 6 kişi can verdi

    Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

    1 göçmen kayıp

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4 ü çocuk, 6 ölü #1

    Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4 ü çocuk, 6 ölü #2


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