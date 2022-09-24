- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü
Ayvacık’ta göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü
Ayvacık açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
- 24.09.2022 - 15:07
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.
4'ü çocuk, 6 kişi can verdi
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
1 göçmen kayıp
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.