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- Ayvacık’ta Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık’ta Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, karakola teslim edildi.
- DHA
- 24.08.2021 - 08:00
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.
KENDİ İMKANLARIYLA KARAYA ÇIKAN GÖÇMENLER DE KURTARILDI
Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 kaçak göçmeni de kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.