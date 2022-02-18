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    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 13:34
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    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    31 GÖÇMEN LASTİK BOTTAYDI

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

    GERİ GÖNDERİLECEKLER

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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