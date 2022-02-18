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- Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
- DHA
- 18.02.2022 - 13:34
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
31 GÖÇMEN LASTİK BOTTAYDI
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.