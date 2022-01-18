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    Ayvalık açıklarında, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvalık açıklarında 2 farklı noktada gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile 45 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:45
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    Ayvalık açıklarında, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu can salında motor arızası yaşandığı yönünde ihbar aldı.

    Harekete geçen ekipler, sürüklenen can salına ulaşarak içindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı.

    YUNAN UNSURLARINCA İTİLDİLER

    Ekipler, yine Ayvalık ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ihbarıyla harekete geçti.

    Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 28 kaçak göçmen kurtararak karaya çıkarttı.

    45 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Ayvalık açıklarında, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Ayvalık açıklarında, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Ayvalık açıklarında, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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