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    Ayvalık’ta iki otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikisi otomobil, bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:21
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    Ayvalık’ta iki otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    10 ABE 263 plakalı motosikletiyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası istikametinden Ayvalık merkeze doğru seyir halinde olan İrfan Kahraman, Cunda Köprüsü üzerinde önce Cemil Türkseven’in kullandığı 34 FR 6026 plakalı otomobile ardından da Burak Şekil’in hakimiyetindeki 10 YL 966 plakalı otomobile çarptı.

    OTELDE AŞÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU

    Çarpışmaların etkisiyle motosiklet kullanılmaz halen gelirken, Cunda Adası’nda bir otelin aşçısı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Kahraman’ın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ayvalık’ta iki otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti #1

    Ayvalık’ta iki otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti #2

    Ayvalık’ta iki otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti #3

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