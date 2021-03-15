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- Ayvalık'ta ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesi tutuklandı
Ayvalık'ta ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesi tutuklandı
Taş yığınlarının kenarında ölü bulunan bebeğin annesi, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının ifadesinde, bebeğin doğduktan hemen sonra öldüğünü söylediği belirtildi.
- DHA
- 15.03.2021 - 14:00
- Güncelleme : 15.03.2021 - 14:14
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Yeni Mahalle İlk Kurşun Tepesi’nde, geçen cuma günü yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından poşet içinde ölü erkek bebek bulundu.
Polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı.
MOBESE kameraları izlemeye alınırken öte yandan sağlık kuruluşlarında araştırma yapıldı. Bebeği bırakan kişinin Esra A. (19) olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Esra A., ailesinden gizli yalnız başına doğum yaptığını ve bebeğinin doğum sırasında öldüğünü ileri sürdü.
İfadesinde korkup, panik yaptığı için bebeğini alana bıraktığını söyleyen Esra A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.