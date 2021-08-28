Ayvalık'ta sahile bağlı tekne yandı

Polyester ve ahşap malzemeden oluşan teknede çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası ile Hasır Adası arasında sahilde bağlı tekne, saat 06.00 sıralarında Yüksel Demir'e ait 'Gökselim' isimli 10 metrelik tekne birden yanmaya başladı.

Tekneden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polyester ve ahşap malzemeden teknede hasar oluştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı da yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.













