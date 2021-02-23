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    Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı

    Midilli Adası'na gitmek üzere botla Yunanistan kıyısına geçen 31 düzensiz göçmen, Yunan ekipler tarafından Türk kara sularına itildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 09:43
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    Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı yapıldı.

    İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 kişiyi kurtardı.

    İNSANİ YARDIM YAPILDI

    Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

    Ayvalık ta Yunanistan ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı #1

    Ayvalık ta Yunanistan ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı #2

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