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Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı

Midilli Adası'na gitmek üzere botla Yunanistan kıyısına geçen 31 düzensiz göçmen, Yunan ekipler tarafından Türk kara sularına itildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.