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- Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı
Ayvalık'ta Yunanistan'ın botla ittiği 31 göçmen kurtarıldı
Midilli Adası'na gitmek üzere botla Yunanistan kıyısına geçen 31 düzensiz göçmen, Yunan ekipler tarafından Türk kara sularına itildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 23.02.2021 - 09:02
- Güncelleme : 23.02.2021 - 09:43
Balıkesir Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 kişiyi kurtardı.
İNSANİ YARDIM YAPILDI
Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.