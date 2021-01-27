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    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

    Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, İstanbul’dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.
    • AA
    • 27.01.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 09:36
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    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

    Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide hayatını kaybeden geminin ikinci mühendisi Azerbaycan vatandaşı Farman İsmayilov'un cenazesi, Gabon'dan Türk Hava Yolları’nın (THY) Librevil-İstanbul seferini yapan TK-589 sefer sayılı uçuşuyla saat 04.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    BAKÜ’YE GÖNDERİLDİ

    Uçaktan indirilen cenaze, bu kez THY'nin TK-332 sefer sayılı İstanbul-Bakü uçağına yüklendi.

    Farman İsmayilov'un cenazesini taşıyan uçak, 07.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye hareket etti.

    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi #1

    'MOZART'A KORSAN SALDIRISI

    Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı.

    Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov ise öldürülmüştü.

    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi #2

    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi #3

    Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi #4

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