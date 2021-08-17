Azerbaycanlı itfaiye erlerine Trabzon'da karşılama

Yaklaşık 2 hafta boyunca süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gelen Azerbaycanlı itfaiye erleri, ülkelerine dönüş yolunda Trabzon’da coşkuyla karşılandı.

Muğla’da etkili olan orman yangınları, karadan ve havadan mücadele ile büyük özverili çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Günlerce devam eden yangınları söndürme çalışmalarına dost ve kardeş ülke Azerbaycan, 743 kişilik itfaiyeci grubu ile destek verdi.

Azerbaycanlı itfaiye erleri bir yandan alevleri söndürme çalışmalarına katılırken, diğer yandan vatandaşların tahliye edilme sürecine de destek verdi.

İtfaiye erleri, görevlerinin sona ermesi ile dün, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu önünden ülkelerine uğurlandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Orman Mühendisleri Odası tarafından, Vakfıkebir ilçesinde Azerbaycanlı itfaiye erleri için karşılama töreni düzenlendi.

Alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılanan Azerbaycanlı itfaiye erleri için düzenlenen törende, iki ülkenin bayrakları dalgalandırıldı.

Törene, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da katıldı.

“ÜLKE OLARAK AFETİ YAŞADIK”

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, son haftalarda özellikle Akdeniz’de orman yangınları çıktığını anımsatarak, bu zor süreçte Azerbaycan'ın yangınlara destek verdiğini, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerine Trabzon'un simgesi olan Vakfıkebir ekmeği ile çeşitli hediyeler vermek istedik. Ülke olarak bir afet yaşadık. Bizler de Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangınlara her türlü desteği verdik. En kısa zamanda da yanan ormanların yerine yeni tohumlarımızı saçarak, eski yeşil haline getireceğiz."





“90 YANGIN OCAĞI, AZERBAYCAN İTFAİYESİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ”

Azerbaycanlı ekibin başında yer alan Albay Nazar Bağışov, Türkiye'deki yangınların söndürülmesi için Azerbaycan'dan Muğla'ya geldiklerini ifade etti.

1 helikopter, 97 araç ve çok sayıda ekibin yangınların söndürülmesi için görev yaptığına işaret eden Bağışov, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere verilen görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 90 yangın ocağı, Azerbaycan itfaiyesi tarafından söndürüldü. Biz bir millet iki devlet olarak her zaman birbirimizin yanında olmalı ve bunu da bütün dünyaya göstermeliyiz. Yangınların söndürülmesinde görev aldığımız için gurur duyuyoruz, bizleri böyle karşıladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan dostluğu."





“BİR DAMLA SU DA OLSA BİZE GETİRDİLER

Azerbaycanlı ekibe yaklaşık 500 Vakfıkebir ekmeği hediye eden Vakfıkebir fırın sahibi Osman Baltürk de ekibe teşekkür etti.

Baltürk, "Ormanlarımız değil, ciğerlerimiz yandı. Acımızı paylaştılar, bizlere yardımcı oldular. İyi ki geldiler. Bir damla su da olsa bize getirdiler." dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Yörede bulunan halk da büyüklü küçüklü Azerbaycanlı ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Azerbaycanlı ekibin Türk bayrağı açması, vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.

Azerbaycanlı itfaiye erlerine Trabzon'da karşılama VİDEO

