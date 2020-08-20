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    Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya'da silahlı saldırıda öldü

    Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
    • AA
    • 20.08.2020 - 06:10
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    Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya'da silahlı saldırıda öldü

    "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    UYGULAMADA YAKALANDI

    Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

    Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya da silahlı saldırıda öldü #1

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