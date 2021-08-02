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    Azra Gülendam'ın katil zanlısı tutuklandı

    Azra Gülendam'ın katil zanlısı tutuklandı

    Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana atan Mustafa Murat Ayhan 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklandı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 20:11
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    5 gündür aranan Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, ölü bulunmuştu.

    Üniversiteli kızın tecavüze uğradıktan sonra boğulduğu, 5 parça halinde valize koyulduğu öğrenildi.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la (48) görüştüğünü tespit etmiş, çapraz sorguda işlediği cinayeti itiraf etti.

    Azra Gülendam'ın katil zanlısı tutuklandı VİDEO

    Azra Gülendam ın katil zanlısı tutuklandı #1

    CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

    Azra Gülendam ın katil zanlısı tutuklandı #2

    Azra Gülendam ın katil zanlısı tutuklandı #3

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