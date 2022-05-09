Azra Gülendam'ın katili: Cinsel yönelimim olmadı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Mustafa Murat Ayhan, son duruşmada cinsel yönelimde bulunmadığını öne sürdü.

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından 13 parçaya ayrılarak canice katledilmişti.

Katil, cinayetin ortaya çıkmasıyla tutuklanmış hakkında ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenmişti.

Mustafa Murat Ayhan, bugün 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Cezai sorumluluk raporu soruldu

Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda yetki belgeli avukat, şikayetçi müdafi olarak katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Mustafa Murat Ayhan'a, cezai sorumlululuğun tam olduğu yönündeki rapora dair söyleyeceği olup olmadığını sordu. Ayhan, "Rapor düzenlenirken bana 'Pişman mısın' şeklinde soru soruldu. Başka bir görüşme konuşma olmadı, cevap alma yönünde bir şey olmadı. Heyet raporu bu şekilde düzenledi." dedi.

Avukatından itiraz: Akıl sağlığı yerinde değil

Rapora itiraz eden sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, Ayhan'ın günlük 1 miligramdan fazla psikolojik ilaç aldığını belirtti. Tek bir soruyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilemeyeceğini aktaran sanık avukatı Başaslan, "Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçlara devam edildi." dedi. Başaslan, sanığa yeniden rapor alınması ve en yakın Elazığ'a sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan'a yeniden akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun alınma talebini reddetti.

Savcılık 2 suçtan ceza istedi

Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yargılanmasını, 'hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatını talep etti.

"Cinsel yönelim olmadı, istemeden öldürdüm"

DHA'nın haberine göre nitelikli kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlarından mütalaa verilmesine yönelik görüşü sorulan Mustafa Murat Ayhan, "Maktule yönelik olarak cinsel yönelimim olmadı. İstemeden maktulün ölümüne neden oldum." dedi.

Tekrar hakim karşısına çıkacak

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, "Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyoruz." diye konuştu. Duruşma 30 Mayıs'a ertelendi.