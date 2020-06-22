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- Babalar Günü'nde Adana'da boğulan çocuğun cesedi bulundu
Babalar Günü'nde Adana'da boğulan çocuğun cesedi bulundu
- DHA
- 22.06.2020 - 09:17
Dün öğle saatlerinde baba Habip Karayiğit ve 12 yaşındaki oğlu Ali Ercan Karayiğit serinlemek için Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde denize girdi.
Bir süre sonra derinleşen suda boğulma tehlikesi geçiren Ali Ercan'ı kurtarmak isteyen baba Karayiğit, çırpınmaya başladı.
Bunu gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
BABA ÖLDÜ, OĞLU KAYBOLDU
Olay yerine gelen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan baba, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba ile birlikte suya giren Ali Ercan'a ise ulaşılamayınca denizde arama çalışmaları başlatıldı.
Babalar Günü'nde Adana'da boğulan çocuğun cesedi bulundu - VİDEO
DENİZDE ÖLÜ BULUNDU
Gece saatlerine kadar süren çalışmadan sonuç alamayan ekipler, sabahın erken saatlerinde tekrar arama çalışmalarına başladı ve minik Ali Ercan'ın cansız bedenine ulaştı.
Denizden çıkarılarak limana getirilen Ali Ercan'ın cesedi, totopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
TABELAYA RAĞMEN GİRDİLER
Öte yandan baba ve oğlunun denize girdiği bölgede 'boğulma tehlikesi' yazılı tabelanın bulunduğu belirtildi.