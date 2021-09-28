Babası ve ablasından işkence gören kardeşlerin anlattıkları pes dedirtti

Fulya ile Umudun Olsun programına katılan iki kardeş, babaları ve ablaları tarafından gördükleri zulmü anlattı. O anlar, Fulya Öztürk ve izleyecileri şoke etti.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında yine izleyenleri şaşırtacak bir olay ele alındı.

Programa katılan Pınar ve Leyla isimli 2 kardeş, babalarının ve ablalarının kendilerine işkence yaptığını söyledi.

"SALÇA YERE DÖKÜLDÜ DİYE BACAĞIMDAN BIÇAKLADI"

"Salça yere döküldü diye beni bacağımdan bıçakladı." diyen genç kız, anlattıklarıyla hem izleyenleri hem de Fulya Öztürk'ü şaşkına uğrattı.

FULYA ÖZTÜRK VE İZLEYİCİLERİN AĞIZLARINI AÇIK BIRAKTILAR

Babası ve ablasından sürekli dayak yediklerini ve eziyet gördüklerin de belirten iki kardeş, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

İşte Fulya ile Umudun Olsun programında yaşadıklarını anlatan iki kardeşin o ifadeleri...

Canlı yayında genç kızın anlattıkları Fulya Öztürk'ü şoke etti

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