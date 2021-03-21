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    Babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

    Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 16 yıl önce öldürülen emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılan firari oğlu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.
    • AA
    • 21.03.2021 - 14:58
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    Babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

    Muğla Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de 2005 yılında ormanlık alanda cesedi bulunan 54 yaşındaki Mustafa Güzen'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, daha sonra cezaevinden firar eden oğlu Beyrukan Güzen'in ilçeye giriş yaptığını belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yapılan takibin ardından Beyrukan Güzen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Hakkındaki hapis cezası kesinleşmiş olan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

    Babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla da yakalandı #1

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