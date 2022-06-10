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    Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı

    Husumetleri bulunan iki ailenin fertlerinden İ.T., Yaşar M.'yi silahla vurunca Yaşar M.'nin oğlu R.M. de İ.T.'nin babası F.T.’yi bıçakladı.
    • 10.06.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:56
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    Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı

    Kocaeli'nin İzmir ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan İ.T. ile Yaşar M. karşı karşıya gelince aralarında tartışma yaşandı.

    Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.’yi bacağından vurdu ve olayın ardından emniyet güçlerine teslim oldu.

    Tartışma çıktı, kan aktı

    Babasının yaralandığını öğrenen R.M., kısa bir süre sonra polis merkezinin karşısındaki kafede, İ.T.’nin babası F.T.'yi gördü.

    Karşı karşıya gelen ikilini tartışması kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.’yi bıçaklayıp kaçtı.

    Yakalandı

    F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırılırken R.M ise yakalanıp gözaltına aldı.

    İki şüpheli de sorguda

    DHA'nın haberine göre; her iki şüphelinin de sorgularının devam ettiği bildirildi.

    Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı #1

    Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı #2


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