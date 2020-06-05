En Son Haber

3. Sayfa Haberleri

Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdü, yakalandı

Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdü, yakalandı

Kırklareli'nde baba ve kardeş katili şüphelinin, özel ekip tarafından yakalanırken; uyuşturucu, cinsel saldırı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı ortaya çıktı.