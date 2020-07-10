Bafra'da kaza yapan motosikletli genç hayatını kaybetti

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Seyir halinde olan motosikleti ile kaza yapan 19 yaşındaki Yunus, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikleti ile seyir halinde olan 19 yaşındaki Yunus Emre Aktaş, Adaköy mevkisinde kaza yaptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



