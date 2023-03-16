Bafra'da silahlı saldırı: Taksiciye ateş edip kaçtı Bafra ilçesinde taksi durağında çalışan şahsa silahla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bindiği ticari taksi ile diş hastanesi yanında bulunan taksi durağına gelen Mahmut Ç., burada araçtan inerek durakta bulunan H.Ö.’ye silahla bir el ateş etti.

Kaçan H.Ö.’ye kurşun isabet etmedi. Mahmut Ç. ise kendisini olay yerine getiren ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Yakalanarak gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, caddeyi trafiğe kaparak inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Mahmut Ç.’yi Sanayi sitesi tren yolunda, olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Mahmut Ç.’yi olay yerine getiren taksici de İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.