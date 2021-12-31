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- Bağcılar'da 4 katlı binadaki daire alevlere teslim oldu
Bağcılar'da 4 katlı binadaki daire alevlere teslim oldu
Fatih Mahallesi üzerindeki 4 katlı binanın 4'üncü katında, elektrik kablosu kaynaklı yangın çıktı. Anne ve 3 çocuğu binayı boşaltırken, alt katta dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 31.12.2021 - 13:00
- Güncelleme : 31.12.2021 - 13:50
İstanbul Bağcılar'da, Fatih Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında elektrikli kabloların neden olduğu yangın çıktı.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU KURTULDU
Yangının başladığı dairedeki anne ve 3 çocuğu daireyi terk ederken, alt katta yaşayan kayınvalide fenalaştı.
KAYINVALİDE DUMANDAN ETKİLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Bağcılar'da 4 katlı binadaki daire alevlere teslim oldu VİDEO