Bağcılar'a dadanan 2 hırsıza gözaltı

Girdikleri evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Kirazlı, Demirkapı, Güneşli ve Yavuz Selim mahallerindeki 4 adresten 4 cep telefonu, araç anahtarı, 400 dolar ve bin 860 lira çalındı.

Yaşanan hırsızlık olayları polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kamera görüntüleri incelendi

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapacakları ikametlerin önünde bir süre gözlem yapan 2 şüphelilerden birinin, alt kattaki dairenin penceresindeki demir korkuluk yardımıyla eve girdiğini, hane halkı tarafından fark edilince balkondan atlayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti. Ayrıca belirledikleri boş dairelere hırsızlık için giren şüphelilerin, bir evden anahtarını aldıkları aracı da çaldıkları anlaşıldı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen R.G. ve S.E. dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, çaldıkları araç anahtarı da bulundu. İkametin önünde park halindeki araç, sahibine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada çok sayıda benzer suçlardan kayıtları olan şüphelilerden R.G'nin 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirilendi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "evden hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından adliyeye sevk edildi.