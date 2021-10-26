Bağcılar'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kadın kocasının mahsur kaldığını sanarak gözyaşı döktü

Bağcılar'da Yenimahalle 1513 Sokak'taki binada dumanların yükseldiği dairede mahsur kalanlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra müdahale ederek, yangını söndürdü.

Bağcılar'da 4 katlı binada çıkan yangında kocasını içerde sanarak ağladı VİDEO

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU

Yangın sonrasında bina sakinlerinden bazıları sokakta yakınlarını ararken gözyaşı döktü. Bir kadın ise kocasının da içerde mahsur sanarak ağladı.

İtfaiye ekipleri ve bina sakinleri kadını kocasının iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.