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    Bağcılar'da 4'üncü kattan düşen 85 yaşındaki kadın öldü

    İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
    • 25.05.2022 - 00:19
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    Bağcılar'da 4'üncü kattan düşen 85 yaşındaki kadın öldü

    Saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA'nın haberine göre, polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

    Polisin, olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

    Bağcılar da 4 üncü kattan düşen 85 yaşındaki kadın öldü #1

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