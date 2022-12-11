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- Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı
Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı
Bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
- 11.12.2022 - 16:06
- Güncelleme : 11.12.2022 - 16:51
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Yumruklar havada uçuştu
Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.
İHA’nın haberine göre çevrede bulunan vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı ViDEO