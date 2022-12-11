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    Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı

    Bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
    • 11.12.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 16:51
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    Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    Yumruklar havada uçuştu

    Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

    İHA’nın haberine göre çevrede bulunan vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı ViDEO

    Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı #1

    Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı #2


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