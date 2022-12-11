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Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı

Bağcılar’da alışveriş arabası yüzünden kavga çıktı

Bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga, kameraya yansıdı.